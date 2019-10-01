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Yaşar İpek cezaevine girecek

Yaşar İpek hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak.

01.10.2019 11:40Yaşar İpek cezaevine girecek
Yaşar İpek hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün cezaevinde yatacak. Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında bulunan 1 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İpek, işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevi'ne götürülecek.
(İHA)

Seren Serengil, Yaşar İpek, Güncel

Kaynak: İHA

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