Yasar ipek'e koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyşe 3 günlük zorlama hapsi kararı verildi

İki gündür magazin gündeminden düşmeyen boşanma davası ve şiddet haberlerinin ardından internet ortamına düşen bir ses kaydı kavgayı bambaşka bir boyuta taşıdı. İkiliden art arda açıklamalar gelirken, Serengil'in iddiaları tam anlamıyla şok etkisi yaratmıştı.

"O ÇOCUK YAŞAMAYACAK BAK GÖRÜRSÜN"

Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Seren Serengil, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesiyle boşanma davası açtığı Yaşar İpek'in, kendisine "O çocuk yaşamayacak görürsün bak, düşüreceksin" dediğini iddia etti. İpek'in avukatının Serengil'den bu olayları gizli tutması yönünde talepte bulunduğu öne sürülmüştü.

YAŞAR İPEK'E HAPİS KARARI

Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil, bir aylık uzaklaştırma kararına rağmen Yaşar İpek'in kendisi aleyhinde bir programda konuştuğu iddiasıyla hakkında zorlama hapsi verilmesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 1. Aile Mahkemesi de bir ay uzaklaştırma kararı süresi içinde, 30 Ağustos 2019'da bir magazin programında Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verdi.

POLİS EŞLİĞİNDE CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Hakkında üç gün zorlama hapis kararı verilen Yaşar İpek'in avukatı Begüm Gürel, yarın İstanbul Adalet Sarayı'na geleceklerini belirtti. İpek, infaz savcılığındaki işlemlerinin ardından polis ekipleri eşliğinde cezaevine götürülecek.

ZORLAMA HAPSİ KARARI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.