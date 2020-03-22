Yaşar İpek'ten özel hayat açıklaması

Yaşar İpek'e, görüntülendiklerini fark etmesinden sonra fotoğraf karesinden çıkmaya çalışan kadın arkadaşının kim olduğu soruldu.

İpek, "Yanlış anlaşılmasın. Sevgilim değil, normal arkadaşım." dedi.





'Yürüyüş yapmam gerekiyordu'

Uzun süredir evden dışarı çıkmadığını söyleyen İpek, "Bacağımla ilgili yaşadığım bir sağlık sorunu var. Yürüyüş yapmam gerekiyordu. Buradan da direk eve gideceğim." şeklinde konuştu.





Kaynak: Snob Magazin