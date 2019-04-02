Yaşar Kayrakçı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Yaşar Kayrakçı oldu. DSP adayı Yaşar Kayrakçı, DENİZLİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? DENİZLİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Yaşar Kayrakçı ile ilgili seçim sonuçları ve DENİZLİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı Yaşar Kayrakçı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte DENİZLİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. DENİZLİ aday yarışı ve DENİZLİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

DENİZLİ Seçim Bilgileri

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.514 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.514 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 88,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

DENİZLİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.160 olduğu belirlendi.

DENİZLİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 665.945 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yaşar Kayrakçı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP DENİZLİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Kayrakçı, DENİZLİ yarışında % 0,69 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Yaşar Kayrakçı toplamda 4.367 adet oy sayısına ulaştı.

Yaşar Kayrakçı Kimdir?

Yaşar Kayrakçı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Denizli Belediye Başkan Adayıdır.

DSP DENİZLİ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.