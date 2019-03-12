Yaşar Kemal Mahallesi, Modern Pazaryerine Kavuştu

Açılış töreninde konuşan Başkan Selvitopu, bu tür hizmetleri Karabağlar'ın tamamına yaygınlaştırmak istediklerini ifade etti. Başkan Selvitopu, "Dileğimiz,umudumuz Karabağlar'da her semtimizde böyle güzel tesisler açabilmek" dedi.

Çağın gereklerine uygun,modern şekilde inşa edilen Yaşar Kemal Mahallesi Kapalı Pazaryeri açılış töreni, geniş bir katlımla gerçekleştirildi. Törene Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Devlet Eski Bakanı Aydın Tümen, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Hamdin Erişen, belediye meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Her mahalleye böyle tesisler açmak gerekir

Açılış töreninde konuşan Başkan Selvitopu, ülkeyi yönetenlerin, ülke imkânlarını bütün vatandaşlara hakça bir paylaşım içinde ulaştırması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Selvitopu, "Bu tür tesisleri bütün mahallelerimize yayıp buralarda üreticimize de esnafımıza da sahip çıkacağız.Biz pazarcı esnafına alternatif olmak istemiyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki pazarcı esnafımız vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürün sunmak için elinden geleni yapıyorlar. Biz insanlarımızı AVM'lere mahkûm etmeyeceğiz. Esnafımızı ayakta tutacağız. Esnafımızın ayakta kalması bir istihdam olanağı demektir. Son yıllarda ekonomimizi ayakta tutan da esnafımızdır. Son krizlerle birlikte esnafımızın ne kadar önek olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ülkeyi yönetenlerin, ülkemizin olanaklarını 81 milyona hakça bir paylaşım içinde ulaştırması gerektiğine inanıyoruz. Dileğimiz umudumuz Karabağlar'da her semtimizde böyle güzel tesisler açabilmek. Bunu Karabağlar'ın her noktasına yayabilmek ve Karabağlar'ı bir bütün olarak geliştirmenin mücadelesini vermek" dedi.

80 hektarın tamamı üniversite alanı olmalı

Kentleri geliştirirken yeşil alanların korunması gerektiğine işaret eden Başkan Selvitopu, Poligon Deresi olarak bilinen bölgenin imara ve betona açılmasına karşı olduklarını ve buranın tüm İzmirlilerin kullanımına açık yeşil bir alan olarak kente kazandırılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Selvitopu, Uzundere'de kurulması planlanan İzmir Demokrasi Üniversitesi kampüs alanına ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu. Başkan Selvitopu, "Yaşar Kemal Mahallemize bitişik ve Tırazlı köyümüz sınırına kadar olan 80 hektarlık bir alan var. Biz buranın tamamının İzmir demokrasi Üniversitesi kampüsü olmasını istiyoruz. Birileri '380 bin metre karesini üniversite alanı yaptık' diyorlar. Öyle rakamı büyüterek gözden kaçıramazsınız. 380 bin metrekare dediğiniz 38 hektar. Orası kaç hektar? 80 hektar. Peki, 42 hektarını ne yapıyorsunuz, konuta açıyorsunuz. Burada daha boş konutlar var.Niye oraya konut yapmak istiyorsunuz? Niye üniversite alanına ayırmak istemiyorsunuz? Kime sözünüz var? Çıkın bunu açıklayın!" diye konuştu.

Başkan Selvitopu'na teşekkür

Açılış töreninde konuşan İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ve Yaşar Kemal Mahallesi Muhtarı Nezir Olur, kapalı pazaryerinin yapımı nedeniyle Başkan Selvitopu ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Tören öncesinde İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen ve Yaşar Kemal Mahallesi Muhtarı Nezir Olur'la birlikte pazaryerini gezdi. Tezgah açan pazarcılarla sohbet eden Başkan Selvitopu, tezgah başında beraberindekilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

1300 metrekare alan üzerine kurulu

Karabağlar Belediyesi tarafından 2017 yılı sonu itibariyle yapımına başlanan Yaşar Kemal Mahallesi Pazaryeri toplam 1300 metrekare üzerine kurulu. Modern bir yapıya sahip olan Yaşar Kemal Mahallesi Pazaryeri,110 tezgah kapasiteli olup, içerisinde zabıta karakolu, güvenlik odası ve çay ocağı mevcut. Açık otoparkı bulunan pazaryeri, üstü kapalı olması sebebiyle, her mevsimde vatandaşlara rahat alışveriş imkanı sağlayacak. Bölge insanının pazar alışverişi haricinde de sosyal etkinlik düzenlemesine olanak sağlayabilecek olan Yaşar Kemal Pazaryeri,toplu ulaşım araçlarının da yolu üzerinde bulunuyor

Kaynak: Bültenler