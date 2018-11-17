Yaşar Kemal Sanat Günleri Sona Erdi

Adana
'da bu yıl ikincisi düzenlenen Yaşar Kemal
Sanat Günleri tamamlandı. Seyhan
Belediyesi, Yaşar Kemal Vakfı ve Çukurova Üniversitesi
İletişim Fakültesi iş birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen Yaşar Kemal Sanat Günleri'nde, röportaj, kısa film yapımı ve kapak tasarımı konularında atölyeler düzenlendi.
Atölyelerde, 23 röportaj, 106 kapak tasarımı, bir belgesel ve 4 kurmaca film yapıldı.
Seyhan ÇEP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri de radyo ve televizyon bölümü öğretmenleri Ömürzat Toparlak, Ayşe Bıyık ve Serap Sönmez rehberliğinde, koordinatörlüğünü Zafer Özgentürk'ün yaptığı kısa film atölyesine katıldı.
Öğrencilerden Deniz Baş'ın "Bağlantı Yok", İpek Uzbilek'in "Babamın Çırağı" ve Dilan Yelaldı'nın "Virane Döngü" isimli filmleri, atölyede gösterildi.
Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen kapanış etkinliğinde, atölyelere katkıda bulunan öğrenci ve öğretmenlere katılım belgesi verildi. Öğrencilerin yaptığı röportajların yer aldığı kitapçık dağıtıldı.
Kapak tasarımı atölyesine katılan öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı sergi açılışının da yapıldığı etkinlik, Kardeş Türküler
'in konseriyle son buldu.
Seyhan,Adana,Yaşar Kemal
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:44