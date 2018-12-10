10 Aralık 2018, 13:06
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Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya Bu Hafta Maç Yok

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası yaptığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bu hafta hiçbir müsabakada görev alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve maç 2-2 sona ermişti. Karşılaşmasının 7. dakikasında Diage'nin kullandığı ancak kaleci Harun Tekin'in çıkardığı penaltı atışında, dönen topu filelerle buluşturan Eduok'un golü, Nijeryalı oyuncunun ceza alanına penaltı vuruşundan önce girmesi nedeniyle iptal edildi. Fenerbahçe, endirekt serbest vuruşla oyuna başladı. Ancak birçok futbol otoritesi, pozisyonda her iki takım oyuncularının da kural ihlali yaptığı gerekçesiyle, penaltının tekrar edilmesi yönünde görüş bildirmişti.

BU HAFTA HİÇBİR MAÇTA GÖREV YAPMAYACAK

Tüm bu yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu hafta Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig olmak üzere profesyonel liglerdeki hiçbir maçta yer vermedi.

Uğurlu, bugüne kadar 9 Süper Lig karşılaşmasında hakem, 5'er kez VAR ve AVAR, 1 defa dördüncü hakem ve 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere toplam 21 maçta görev aldı.

Yaşar Kemal,Uğurlu
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:06



YORUMLAR (5)
MALATYALI: HİÇ ACIMIYORUM ARKADAŞ HERKES KENDİ MENFAATİNE BUNLARIN SORGUSUNU VEREMZSİNİZ YAZIK FENER GİBİ KLÜPLER YÜZÜNDEN TÜRK FUTBOLU BİTMİŞTİR FENERBAHÇE VAR İCAT OLMADAN SATIN ALMAYA BAŞLADI
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EKMEK DAVASI BE KARRDEŞ: YAZIK BE KARDEŞ ADAMIN BAŞINI YAKMIŞSINIZ. AYIPTIR GÜNAHTIR
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ENVER MERCANCI: bilerek en direk verdi. yani fb li ve vara da baktı. yani yaptığı mesleğe ihanetetti
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1YORUMCUCU: Feneri trt1 verir gs lilerde geri veriyor zaten ben dahil..artik bjklilere satarlar decoderleri !!!
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HAHAHA: Arkadaslar beinsport almayin bosuna para ödemeyin siz fenerin macini seneye trt sifresiz vericek basarilar derr misimmm. MuhahahHaha
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