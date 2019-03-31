31 Mart 2019, 11:48
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Yaşar, Oyunu Kullandı

Yaşar, Oyunu Kullandı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, oyunu kullandı.

Demetevler Mahallesi'nde bulunan Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu'nda eşi Azize Yaşar ile birlikte oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaşar şunları söyledi: "Seçimlerin kimsenin burnu bile kanamadan sona ermesini temenni ediyorum. Vatandaşımız en doğru kararı verecektir. Demokrasinin en güzel tarafı 5 yılda bir seçimlerin olması ve vatandaşın iradesinin doğrudan yansımasıdır. Sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı göstermesi gerekmektedir. Seçimlerin tüm Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum". - ANKARA Demetevler Mahallesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Güncel
Kaynak: İHA