Yaşar Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına koruyucu yüz siperi

Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sağlık çalışanlarına destek olmak için bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılar ve lazer kesim cihazları ile koruyucu yüz siperi üretmeye başladı.Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen YÜTAM Müdürü ve Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tolga Benli, sağlık çalışanlarını alkışlamanın yanı sıra onlara destek için neler yapabileceğini gözden geçirdiklerini aktardı.Sonrasında maske üretmeye başladıklarını belirten Benli, şunları kaydetti:"Bu maskeler, hastayla yüz yüze muhatap olan sağlıkçıların yüzlerini önden gelecek etkilere karşı koruyor. Sağlık çalışanıyla hastanın arasında nefes temasını önleyecek şeffaf bir duvar çekilmiş olunuyor. Bu tip maskeleri imal ederek sağlık çalışanlarımızın koronavirüsten korunmalarına yardımcı olmayı hedefledik. Üretim aralıksız sürecek. Bu maskeleri üretirken bir diğer amacımız da sağlık çalışanlarımıza her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Ürettiğimiz maskeleri yetkili kurumlar aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştıracağız."

Kaynak: AA