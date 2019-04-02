Yaşar Yetim Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN ALUCRA belediye başkan adayı olan Yaşar Yetim isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN ALUCRA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yaşar Yetim isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN ALUCRA adayı Yaşar Yetim kimdir? BTP GİRESUN ALUCRA adayı Yaşar Yetim yüzde kaç oy aldı?

Yaşar Yetim Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN ALUCRA belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Yetim ALUCRA ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. ALUCRA ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Yaşar Yetim adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

GİRESUN ALUCRA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.