Yaşar Yorulmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti HAKKARİ belediye başkan adayı Yaşar Yorulmaz oldu. İyi Parti adayı Yaşar Yorulmaz, HAKKARİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? HAKKARİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti HAKKARİ belediye başkan adayı Yaşar Yorulmaz ile ilgili seçim sonuçları ve HAKKARİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti HAKKARİ belediye başkan adayı Yaşar Yorulmaz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte HAKKARİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. HAKKARİ aday yarışı ve HAKKARİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

HAKKARİ Seçim Bilgileri

HAKKARİ belediyesi için toplam sandık sayısının 122 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 121 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

HAKKARİ belediyesi için katılım oranının ise % 82,52 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

HAKKARİ toplam seçmen sayısının ise 40.237 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.202 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti HAKKARİ Belediye Başkan Adayı Yaşar Yorulmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti HAKKARİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Yorulmaz, HAKKARİ yarışında % 1,52 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Yaşar Yorulmaz toplamda 485 adet oy sayısına ulaştı.

Yaşar Yorulmaz Kimdir?

Yaşar Yorulmaz, 1975 Hakkari merkez doğumlu olup iş adamı kimliği ile biliniyor.

Evli ve 5 çocuk babası olan Yorulmaz,

İyi Parti HAKKARİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.