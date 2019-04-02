Yaşar Yul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADANA ALADAĞ belediye başkan adayı olan Yaşar Yul isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADANA ALADAĞ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yaşar Yul isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADANA ALADAĞ adayı Yaşar Yul kimdir? Bağımsız ADANA ALADAĞ adayı Yaşar Yul yüzde kaç oy aldı?

Yaşar Yul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADANA ALADAĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yaşar Yul ALADAĞ ilçesinde % 0,41 oranında oy almıştır. ALADAĞ ilçesinde % 0,41 oranında oy olan Yaşar Yul adlı Bağımsız adayı toplamda 47 adet oy sayısına ulaştı.

ADANA ALADAĞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.