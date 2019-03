Yaşarc Bahçeci: "Seçim Kampanya Sürecini Eksiklerimizi Öğrenme Dönemi Görüyoruz"

Kaynak: İHA

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya sürecini eksikleri görme ve çözüm üretme dönemi olarak gördüklerini söyledi.2009 Yılı itibari ile sık sık istişare toplantıları yaparak halkla bütünleşmiş olan Belediye Başkanı Bahçeci, Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde Terme Caddesi esnafı ve bölgede yaşayan halkla bir araya geldi. Kırşehir'de göreve geldikten sonra bütün projelerini halkla yapılan istişareler sonucunda hayata geçirdiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, önemli her projede halkın desteğinin olduğunu belirtti.Belediye çalışmalarında hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yaptıklarını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Biz Kırşehir'i seviyoruz. Bu kentin havasını soluyan, suyunu içen bir evladıyız. On yıldır yönettiğimiz belediyede hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin başkanı olduk. Kapımız ve gönlümüz her zaman açık oldu. Tüm hemşerilerimizi kucakladık" dedi.Halkla 10 yılda yapılan her projeyi değerlendirerek yeni projeler için destek istediklerini belirten Başkan Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü;"10 yıllık çalışmalarımızı ve yeni projelerimizi değerlendirdik. Mesele Kırşehir ise her görüşten insanımız tek yumruk olmayı biliyor çok şükür. Ben insanları seviyorum. İnsanlara faydalı olmayı, dertleri ile dertlenmeyi seviyorum. Kırşehir'imizin insanlarına hizmet edince mutlu oluyorum. Kırşehir'de tarafıma gösterilen ilgi ve alaka beni çok mutlu ediyor. Kırşehir'imiz için, vatanımız için bir olacağız, şehrimizi daha güzel günlere taşıyacağız. Hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza geleceğin Kırşehir'i için canla başla çalışacağız." - KIRŞEHİR