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"Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıktı, 3 bin 150 lira ceza yedi

Şanlıurfa'da "Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şahıs polis tarafından yakalanarak ceza kesildi.

11.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:48
Şanlıurfa 'da "Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 şahıs polis tarafından yakalanarak ceza kesildi.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağına uymayan 2 kişiye para cezası kesildi. Polis tarafından Yusufpaşa Mahallesinde yakalanan şahıslar, cezaların kesildiği Atatürk Bulvarındaki uygulama noktasına götürüldü. Polis tarafından götürülen şahıslardan biri parmak işareti yaparak "Yaşasın Özgürlük" diye bağırdı. Burada üstleri aranan ve kimlik bilgileri sorgulanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Şahısların ceza kesmemeleri için polise direnmeye çalıştıkları gözlendi. Polis ekipleri ceza kestikleri şahıslara 12 Nisan saat 00.00'a kadar dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Güncel
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