Parmak işareti yapıp ’Yaşasın özgürlük’ diye bağıran genç, para cezasından kaçamadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar gece yarısında kadar 31 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kentlerden biri olan Şanlıurfa 'da polis, yasağa uymayanlara göz açtırmıyor. "Yaşasın özgürlük" diyerek sokağa çıkma yasağını ihlal eden iki şahsa, polis tarafından 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

PARMAK İŞARETİ YAPIP 'YAŞASIN ÖZGÜRLÜK' DİYE BAĞIRDI

Polis tarafından sokağa çıkma yasağını hiçe sayan ve Yusufpaşa Mahallesinde yakalanan 2 şahıs, cezaların kesildiği Atatürk Bulvarındaki uygulama noktasına götürüldü. Polis tarafından götürülen şahıslardan biri parmak işareti yaparak "Yaşasın Özgürlük" diye bağırdı.

CEZA KESİLMEMESİ İÇİN DİRENDİLER

Burada üstleri aranan ve kimlik bilgileri sorgulanan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 150 Türk Lirası idari para cezası kesildi. Şahısların ceza kesmemeleri için polise direnmeye çalıştıkları gözlendi. Polis ekipleri ceza kestikleri şahıslara 12 Nisan saat 24:00'a kadar dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.