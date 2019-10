"YaşaTIR" kanser hastalarına umut için yola çıktı

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan " Çukur " dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur'da Umut Var-Umut Yaşatır" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan mobil eğitim tırı yola çıktı."YaşaTIR" adıyla hazırlanan 80 kişilik tırın tanıtımı, "Çukur" oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında yapıldı.Türk Kızılay'ın proje ortağı olduğu tır, İstanbul'da Eminönü ve Üsküdar'ın ardından, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e gidecek.Daha sonra farklı şehirlere de uğrayacak tırda hem kan bağışı ve donörlük konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak hem de kan ve donör bağışları toplanacak.Kanser hastalığının önlenmesi, erken teşhisin önemi, eğitim ve tarama amacıyla tasarlanan YaşaTIR, doğal afet durumlarında da ihtiyaçlara yönelik olarak kurtarma ve yardım amaçlı kullanılacak."Yapılması gereken her şeyi yapacağız"Dernek Başkanı Dida Didem Kaymaz, Balat'ta gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen sezon "Çukur" dizisi ile "Çukur'da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Proje ortağımız Kızılay'la birlikte çıkacağımız bu yolculukta kan ve kök hücre bağışı toplayacağız. Sonrasında da taranmasıyla ilgili arkasında durarak yapılması gereken her şeyi yapacağız." dedi.Hastalara umut olma isteğini her zaman taşıdıklarına dikkati çeken Kaymaz, kanser konusunda farkındalık oluşturmak adına çıktıkları yolda hiç durmayacaklarını ve bu işe yolda da sahip çıkacaklarını dile getirdi.Çukur Dizisi İdari Yapımcı Yamaç Okur, çok mutlu olduklarının altını çizerek, "Sosyal sorumluluk projelerinde genellikle bir işe başlanır, bağış toplanır ama sonucunu görmek zor olur. Kansersiz Yaşam Derneği, Show TV, Çukur, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Her şeyden önce farkındalık çok önemli." diye konuştu."Hastaların morale ihtiyacı var""Çukur" oyuncularından Salih Kalyon, şunları kaydetti:"Çocukluğumuzda hep 'Karnı ağrıyordu öldü, midesi bulanıyordu hiçbir şeyi yoktu öldü.' gibi cümleleri duyuyorduk. Bütün bunlar, günümüzde görüyoruz ki çağımızın hastalığı kansermiş. Bunun mücadelesini veren bütün kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bir nebze olsun, çam sakızı çoban armağanı bizim de küçücük bir katkımız oluyorsa ne mutlu bize."Oyuncu Kadir Çermik de projenin önemine değinerek, "Çok önemli bir şey var, erken teşhis ve kök hücre. Buralarda bütün halkımızın daha duyarlı olmasını ve elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.Oyuncu Cihangir Ceyhan ise yakınlarını kanserden kaybetmiş biri olarak kanser hastalarını hastanede ziyaret ettiğini, morale ihtiyacı olan kanser hastalarının herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini aktardı.Basın toplantısına, Kansersiz Yaşam Derneği Asbaşkanı Zeynep Yılmaz ile Mustafa Kırantepe ve Aytaç Uşun gibi "Çukur"un diğer oyuncularıyla Kızılay yetkilileri de katıldı.