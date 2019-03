Yaşayan İnsan Hazinesi Hayri Dev'in Adı Ölümsüzleştirildi

Kaynak: İHA

UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev 'in adı Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çameli ilçesine yapılan kültür merkezinde yaşatılıyor. Hayri Dev 'in eserlerinin yaşatılacağı ve ilçe halkına kültürel anlamda hizmet verecek Hayri Dev Kültür Merkezi dualarla açıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bir süre önce yapımını tamamlayarak Çameli ilçesinde hayata geçirdiği Hayri Dev Kültür Merkezi için açılış töreni düzenlendi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen 3 telli cura ustası Hayri Dev'in adı verilen tesis dualarla açıldı. Törene, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk , merhum Hayri Dev'in yakınları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı."Yıllardır bekleyen birçok işi yaptık"Törende konuşan Başkan Zolan, göreve geldikleri günden beri ilçede birçok yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Allah'ıma böyle mübarek bir günde böyle güzel bir tesis açılışı için şükürler olsun" dedi. 5 yıl önce Çameli'ye geldiklerinde hayalleri olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan , "'Büyükşehir ile birlikte her şey daha güzel olacak' dedik. Büyükşehir'i anlatmak için mahalle mahalle dolaştık. Sağ olsun Çamelili kardeşlerim bize güvendi. Biz de o güvene layık olmak için gece gündüz çalıştık. Denizlimizde hiçbir ayrım yapmaksızın her mahalleye her ilçeye olağanüstü hizmet etmeye gayret ettik. Yapılamaz denilen, yıllardır bekleyen birçok işi yaptık, birçok işi başardık" dedi."Onun ismi burada yaşayacak"Büyükşehir ile birlikte hizmet destanları yazmaya başladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, Nihat Zeybekci Bakanımızla el ele verdik Çamelimize, Denizlimize daha fazla nasıl hizmet veririz diye hep dertlendik. Dönüp geriye baktığımızda çok büyük işler yaptık. Çameli merkezde kanalizasyon yoktu, yaptık; içme suyu hatlarını baştan aşağı inşa ettik; arıtma sistemini yaptık. Bunlar görünmeyen hizmetler. Susuzluk çeken mahallelerimize su ulaştırdık. 'Kimsenin ayağı toza çamura değmeyecek' demiştik. Birçok mahallemize kilit parke taşı döşedik. İnşallah aynı anlayışla aynı güzellikle yolumuza devam etmeyi Allah'ım bize nasip etsin. Çameli ilçe otogarı yaptık. Şimdi de Çamelimizin değeri, Denizlimizin ve ülkemizin adını dünyaya tanıtan Hayri Dev amcamızın ismini taşıyan kültür merkezimizin açılışını yapıyoruz. Allah rahmet eylesin, onun ismi burada yaşayacak, eserleri, sanatı burada yaşayacak. İçeride atölyelerimiz var, hanım kardeşlerimiz gençlerimiz burada meslek edinme kursları, hobi gibi arzu ettikleri işleri yapacaklar.""Çameli kabuğunu değiştiriyor"Tesiste Hayri Dev'in eşyalarının olacağı müze ile birlikte, Millet Kıraathanesi, birçok etkinliğin yapılacağı düğün salonu olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bundan sonra da hayallerimiz var. Çameli ilçemiz inşallah Denizlimizde kültürün ve turizmin başkenti olacak. İlçemizin ulaşım sorunu çözüldü. Nihat Zeybekci bakanımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Alt yapısı, kültür merkezi, kapalı pazaryerleri, hastanesi, yurdu, lisesi ile Çameli baştan aşağı imar edilmiş olacak. Çameli kabuğunu değiştiriyor. 3-4 yıl içinde buraya Çameli'de yaşayan insanlarımızdan daha fazla turist gelecek. Çamelili vatandaşlarımız 'daha fazla kazanacak" dedi. Büyükşehir olarak Çameli'de tarım üretimini artırmak için sulama konusunda büyük yatırımlar yapacaklarını anlatan Başkan Zolan, "Üreticimize sulama boruları vermeye devam edeceğiz, sulama kanalları ve göletler yapacağız. Bunlar daha fazla üretim daha fazla gelir demek. Bu dönem hayalimiz hedefimiz bu" diye konuştu.Konuşmanın ardından tesisin açılışı Başkan Zolan ve beraberindekiler tarafından dualarla yapıldı. Programın sonunda merhum Hayri Dev'in oğlu Zafer Dev ve Bayram Dev ile torunu Kısmet Dev, kültür merkezinin salonunda mini bir konser verdi. - DENİZLİ