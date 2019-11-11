Haberler » Güncel » Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretçi akını - Haber

Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretçi akını

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile şehir dışından ziyaretçi akını olurken, ziyaretçileri Bilecik'in lezzetleri sunularak, kent mutfağı tanıtılmaya devam ediyor.

11.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:45Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretçi akını
Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile şehir dışından ziyaretçi akını olurken, ziyaretçileri Bilecik'in lezzetleri sunularak, kent mutfağı tanıtılmaya devam ediyor.

Bilecik'in eski ve yakın tarihi yanı sıra toplumsal yaşantısı, kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri hakkında konuklarına teorik ve uygulamalı olarak bilgilerin aktarıldığı Yaşayan Şehir Müzesi'ne gelen ziyaretçiler, Bilecik'in tarihi ile lezzetleri hakkında bilgi veriliyor.

" 'da Vefa varsa Bilecik'te de var"

Yaşayan Şehir Müzesi Koordinatörü Arkeolog Mesut Ünver, Yaşayan Şehir Müzesi'ne hafta içi ve hafta sonu ziyaretçilerinin büyük ilgi gösterdiğini anlatarak, "Yaşayan Şehir Müzesinde etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Anka eğitim kurumları öğrencileri ağırladık. Öğrencilerimize burada Bilecik'in geçmiş ve yakın tarihi ile sosyal ve kültürel değerlerini önce anlatıyoruz. Daha sonra müze bahçemizde doğal bir sınıf ortamı hazırlıyor ve anlattığımız konulardan öğrencilerimize sorular soruyoruz. Sorularımıza en çok doğru cevap veren öğrencilerimize ise çeşitli hediyeler veriyoruz. Her hafta ziyaretçilerimize Bilecik'e özgü ikramlarımız oluyor. Bu hafta Pazaryeri ilçemizle özgü boza ve helvasını hazırladık. İstanbul'da Vefa varsa Bilecik'te de Pazaryeri var" dedi.

Öğrenciler ve öğretmenler de düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve müze çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Pazaryeri, İstanbul, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:46 Tel Abyad ve Rasulayn'da 2 bin aileye yardım
12:41 EGİAD heyeti Anıtkabir'de
12:46 Çorum'da 1 saatte en fazla fidan dikimi rekor denemesi başladı
12:46 Kerem Kınık: "Afet riskleri topyekün seferberlikle azaltılabilir"
12:46 Kartal'da "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 500 fidan toprakla buluştu
12:39 Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı
12:34 Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
12:07 Esed, "Erdoğan'la görüşecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: Görüşmeyeceğim
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
11:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk fidanı dikerek "Geleceğe Nefes" etkinliğini başlattı! 11 milyon fidan toprakla buluşacak
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 12:47:02