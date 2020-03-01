YASED Başkanı Ayşem Sargın: Milletimizin acısını derinden paylaşıyoruz

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hain saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit olurken 32 askerimiz yaralandı. Tüm Türkiye 'yi yasa boğan saldırı sonrası Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nden de birlik ve beraberlik mesajı geldi. Dernek başkanı Ayşe Sargın, "Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak milletimizin acısını derinden paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

YASED'DEN BAŞSAĞLIĞI

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, İdlib'de şehit düşen 34 askerin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı, yararlılara da acil şifalar diledi. "Türkiye'nin uluslararası yatırımcıları olarak milletimizin acısını derinden paylaşıyoruz" diyen Sargın, ülkemizin bu zorlu günleri dayanışma içerisinde aşacağına inandığını aktardı.

"MİLLETİMİZİN ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Şehitlerin ailelerine başsağlığı, yararlılara da acil şifalar dileyen Sargın, "Kahraman askerlerimizin kaybından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. YASED'in tüm üyeleri Türkiye'nin şirketleridir. Mevcut hassas dönemde, Türk iş dünyasının bir parçası olan uluslararası yatırımcılar olarak milletimizin acısını paylaşıyoruz. Ülkemizin bu zorlukları, hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağına inancımız tamdır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.