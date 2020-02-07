YASED / Sargın : Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki payını arttırmak istiyoruz

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, " Türkiye 'nin küresel tedarik zincirindeki payını arttırmak, yeni bağlantılar kurmak konusunda devletimizle, üyelerimizle ve paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Dünya Bankası'nın YASED, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile düzenlediği Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Sargın, YASED üyelerinin, global erişim ağı ve uluslararası bilgi ve deneyimleri ile Türkiye'deki küresel tedarik zincirinin gelişiminde aktif rol oynadığını belirterek, "Bu çalışmalar, şirketlere sağladığı dünya standartlarında, yüksek katma değerli üretim ve pazarlama kabiliyeti ile, nitelikli işgücüne ve ihracata katkılarıyla Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekleyen çalışmalardır" dedi ve ekledi:

"Uluslararası yatırım dediğimizde hepimizin aklına ilk gelen; burada kurulan fabrikalar, mühendislik merkezleri oluyor. Aslında tedarik zincirleri yatırımlarının, çok derin ve uzun vadeli etkileri var. Çok uluslu şirketlerle iş yapan tedarikçiler, istenen standartları sağlamak için kendilerini geliştiriyorlar ve küresel birer oyuncu haline geliyorlar. Bunun teknoloji, bilgi transferi ve nitelikli iş gücü gelişimi gibi olumlu sonuçları oluyor. Bu sistemin Türkiye'ye en büyük katkısı olan ve altının önemle çizilmesi gereken bir tarafı da ülkemize yüksek katma değerli ihracat getirisi.

"Bugüne kadar Türkiye'yi güçlü kılan pazar ve maliyette sunduğu avantajdı. Ancak, artık sadece en ucuz ve en kaliteli üretimi yapmak yetmiyor. Üretimde verimliliği arttıran yenilikçi süreçler, dijitalleşme, nitelikli iş gücü gibi konular ön plana çıkıyor. Bu alanlarda dünyadaki hızlı gelişmelere ayak uydurmamızın en etkin yollarından biri, uluslararası şirketlerin tedarik zincirleriyle gerçekleştirdiği ortak çalışmalar. YASED'in uluslararası şirket niteliğinde 250 üyesi var. 29 ülkeden gelen ve 15 farklı sektörü temsil eden şirketler Türkiye'de binlerce tedarikçi ile çalışıyor.

"Bugün Boeing olarak Türkiye'deki tedarik zincirimizle yıllık 200 milyon dolarlık iş hacmimiz var. Yatırım programımızda hem bu rakamı, hem de Türk havacılık şirketlerinin dünya havacılık pazarındaki payını arttırmayı hedefliyoruz."

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkanı Steven Young panelde yaptığı konuşmada şirketlerinin 77.8 milyar euroluk ciroya sahip olduğunu bunun 40 milyar euroluk kısmını iş ortakları vasıtasıyla sağladıklarını ifade etti. Dünya çapında toplam 40 bin iş ortakları olduğunu belirten Young, "Eleman konusu bizim için çok önemli. Elemanlarımız hem global olmalılar hem de lokali çok iyi bilmeliler" dedi ve yakın bir dönemde Endüstri 4.0'a entegre olmayan şirketlerin oyunun dışında kalacağı uyarısı yaptı.

Microsoft Genel Müdürü Murat Kansu da Türkiye'nin veri korumacılığı konusunda biraz daha cesur adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Veri sınıflandırması konusunda küresel olarak yavaş kalındığını söyleyen Kansu, "Veri güvenliği konusunda genel regülasyonlar var. Bu regülasyonlar ülkelerin gelişmesinin önüne geçebiliyor. Biz ülke olarak bu veri sınıflandırmasını hızlıca yapmalıyız" dedi ve dijital dönüşümün trend laf olmaktan çıkarak hayatın içine girdiğini, Türkiye'nin yeni teknolojilere hızlı adapte olması gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı)