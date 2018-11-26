Yasemin Allen'ın Bikinili Pozlarına Beğeni Yağdı

Kenya'ya tatile giden güzel oyuncu Yasemin Allen tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. En son paylaştığı bikinili pozlar ise sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'STIKE BACK' DİZİSİNDE OYNUYOR

Rus ajanı rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde boy gösteren Yasemin Allen tatil yapıp dinlenmek için Kenya'ya gitti. Arkadaşlarıyla tatilde stres atıp bol bol eğlenen Allen, renkli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara ilgi büyük oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN 'DENİZİN TADINI ÇIKAR' YORUMU

Takipçileri, deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına 'Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar' yorumlarında bulundu.

SAHNELERİNDE DUBLÖR KULLANMIYOR

Rol aldığı Strike Back dizisinde 'Katrina Zarkova' adlı bir Rus ajanını canlandıran 29 yaşındaki Yasemin Allen, silah kullanma ve dövüş dersleri alarak rolüne hazırlanmıştı. Yasemin Allen hiçbir sahnesinde dublör kullanmıyor.

Yasemin Allen - Strike Back Dizisi