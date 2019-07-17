17.07.2019 23:23
Haberler» Spor» Haber

Yasemin Can'dan 10 bin metrede olimpiyat kotası

Yasemin Can

Milli atlet Yasemin Can, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Milli atlet Yasemin Can, 5 binden sonra 10 bin metrede de 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yasemin, Hollanda'nın Hengelo kentinde yapılan 10 bin metre Etiyopya Dünya Şampiyonası seçmelerindeki 30.59.20'lik derecesiyle Tokyo 2020 barajını geçti.
2016 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'ndan (30.26.41) sonra kariyerinde ikinci kez 10 bin metrede 31 dakikanın altını indi.
Kaynak: AA
Yasemin Can, Tokyo, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
02:22   Selim Sırrı Tarcan'ın gözünden tenis
02:05   Perde Arkası: Real Madrid'in Yeni İmzaları İlk Günleri
01:11   Sivasspor'da Isaac Cofie sağlık kontrolünden geçti
00:17   Volkan Ballı: Taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz
00:16   Ahmet Kavalcı: Vitor Hugo ile henüz biten bir anlaşma yok
00:16   Malatya ve Kayseri'den fikstür yorumu
00:14   Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray camiasına hayırlı olsun