Yasemin Can'dan olimpiyat kotası

Elmas
Lig'in üçüncü etabında kadınlar 5 bin metrede yarışan milli atlet Yasemin Can
, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. İsveç
'in başkenti Stockholm
'de düzenlenen etapta piste çıkan Yasemin Can, kadınlar 5 bin metrede 14.53.92'lik süresiyle 9'uncu oldu ve 15.10.00'lık olimpiyat barajını geride bıraktı. Milli atlet böylece 5 bin metrede olimpiyat vizesi almayı başardı.
Öte yandan erkekler 200 metrede Ramil Guliyev
, 20.40'lık derecesiyle ikinci oldu. Milli atlet Yavuz Can
ise erkekler 400 metre ulusal karma yarışını 47.33'lük zamanıyla üçüncü sırada tamamladı.
Erkekler 10 bin metre yarışını milli sporculardan Ali Kaya
, 27.53.39'luk derecesiyle 9'uncu, Aras Kaya da 28.49.21'lik zamanıyla 19'uncu sırada bitirdi.
Kaynak: AA
Değerli Taş
, Yasemin Can
, Spor