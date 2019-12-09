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Yasemin Çavdar: Koruyucu ailelerimizde 60 çocuğumuz bulunuyor"

Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), yeni koruyucu aileler ile koruyucu aile adaylarının tanışması ve kaynaşması için bir araya geldi.

09.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:14Yasemin Çavdar: Koruyucu ailelerimizde 60 çocuğumuz bulunuyor
Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD), yeni koruyucu aileler ile koruyucu aile adaylarının tanışması ve kaynaşması için bir araya geldi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde bir toplantı düzenleyen KÜKAD yönetimi, burada ailelere faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dernek Başkanı Yasemin Çavdar, "Bu çocuk bakım modelini ilimizde ve çevre ilçelerimizdeki ailelerimize tanıtmak, biyolojik aileleri yanında kalamayan yavrularımızı sağlıklı, huzurlu ve sevgi dolu ailelerde yetişmesini sağlayıp topluma kazandırmak amacıyla bir araya geliyoruz. Aileleri birbirleriyle kaynaştırmak için toplantı düzenledik, sağ olsunlar büyük katılım oldu. Şu anda Tavşanlı ilçemizde 15 çocuk aile yanında. Aramızda adaylarımız da var, onlar da Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurularını yaptı. Kütahya il genelinde koruyucu ailelerin yanında şu an 60 çocuğumuz bulunuyor" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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