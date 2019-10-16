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Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Gül'e (22), çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa E. (46) tutuklandı.

16.10.2019 21:54Yasemin'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

NEVŞEHİR'de, yolun karşısına geçmek isteyen Yasemin Gül'e (22), çarparak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa E. (46) tutuklandı.

Kaza, 18 Ekim'de saat 23.45 sıralarında Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Fenerbahçe Spor Okulu'nda asistan olarak çalışan Yasemin Gül'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken restoran işletmecisi Mustafa E. yönetimindeki 06 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Sürücü, kazanın ardından otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yasemin Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gül'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadın otopsinin tamamlanmasının ardından dün, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Polis, kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda sürücü Mustafa E., dün sabaha karşı polisin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Mustafa E., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Yasemin Gül, Nevşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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