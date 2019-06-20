20.06.2019 13:48
Haberler»Spor»Haber

Yasemin Horasan: "Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"

Yasemin Horasan: "Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"

A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan, Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda tek hedeflerinin Olimpiyatlara gidebilecekleri bir sonuç ile almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri YaseminHorasan, Kadınlar BasketbolAvrupaŞampiyonası'nda tek hedeflerinin Olimpiyatlara gidebilecekleri bir sonuç ile almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı,Letonyave Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi. A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligleri erken biten oyuncularımızla beraber 11 Mayıs'ta çalışmalarımıza başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Artık sonuna geldik. Bizler de çok heyecanlıyız. Oyuncularımız da çok heyecanlılar ve özenle bu turnuvayı bekliyorlar. Çalışmalarımız güzel geçti. Çok kuvvetli maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını görebildiğimiz maçlar oynadık. Sırbistan'da da iki Sırp takımıyla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekler hale geleceğiz. Turnuvaya sağlıklı şekilde girip devam edebilirsek, tek hedefimiz bizi Olimpiyatlara taşıyacak sonucu almak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
basketbol,Horasan,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:38Ajax, Erik ten Hag'ın sözleşmesini 2022 yılına uzattı
15:35Ali Rıza Özderici öğrencileri şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti
15:34Futsal heyecanı başladı
15:18Akhisarspor'un yeni yönetimi belli oldu
15:14Genç badmintonculara millî destek
15:13A Milli Kadın Basketbol Takım kaptanı Işıl Alben'in açıklamaları
15:12A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu'nun açıklamaları