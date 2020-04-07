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Yasemin Sadıkoğlu: "Yeniden Covid-19 olmam mümkün değil ama hepimiz taşıyıcı olabiliriz"

Yasemin Sadıkoğlu 40 yaşında ve özel sektörde, kendi işini yapıyor.

07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:47
Yasemin Sadıkoğlu 40 yaşında ve özel sektörde, kendi işini yapıyor. 15 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Önce zatürre başlangıcı teşhisi konuldu ve buna yönelik antibiyotik tedavisi başlandı. Covid-19 testi negatif çıktı. 4 gün sonra tedaviye cevap vermeyince Covid-19 şüphesi doğdu. Kendi isteği ile başka bir hastaneye geçen Yasemin Sadıkoğlu yeniden yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bakıma alındı.
Sağlıklı bir yaşam biçimi olan ve normalde pek hastalanmayan Sadıkoğlu hastanedeki zor tedavi sürecini gün gün sosyal medyada paylaşarak herkesin sorularını cevapladı. Şimdi tedavisi biten ve evde 14 günlük karantina döneminde olan Yasemin Sadıkoğlu ile yaşadığı süreci, hastane çalışanlarını, belirtileri nasıl yaşadığını ve çevresindekileri uyarmanın önemini konuştuk. Yasemin Sadıkoğlu: ’Yeniden Covid-19 olmam mümkün değil ama hepimiz taşıyıcı olabiliriz’

Kaynak: DailyMotion.com



Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yasemin Sadıkoğlu: 'Yeniden Covid-19 olmam mümkün değil ama hepimiz taşıyıcı olabiliriz' - Haberler

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