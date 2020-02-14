Yasemin Sakallıoğlu "Zengo" filmi ile güldürmeye hazırlanıyor

Çekimleri geçtiğimiz yıl Ağustos ayında tamamlanan yapımcılığını ve yönetmenliğini ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yaptığı Yasemin Sakallıoğlu'nun başrolünde oynadığı "Zengo" filminde Dilşah Demir, Semih Varol ve Ece İrtem gibi oyuncular da rol alıyor.

Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kuran ve kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Film 6 Mart'ta tüm sinemalarda vizyona giriyor.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, youtube kanalından filmin fragmanını paylaşmasından kısa süre sonra fragman kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girmeyi başardı.