Yasemin Şefik ile İki Koltuk'un Bu Haftaki Konuğu Ertunç Oldu!

O Ses Türkiye'deki performansları ile tanınan şarkıcı, yarışmanın ardından teklifler almaya başladığını anlattı. Baba Candır dizisiyle ekranlarda yer alan Ertunç, iki sinema filminin yanında bilim kurgu türünde dizi projesinde de yer aldığını fakat bu projenin şimdilik rafa kaldırıldığını söyledi. Tüm sevenlerine yeni projeleriyle birlikte ekrana geleceğinin de ayrıca müjdesini veren Ertunç, "Tek düze işler ile gündeme gelmek istemiyorum. İnsanları sürekli şaşırtmak istiyorum" diyerek, sevilen meslektaşı Simge Sağın ile bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.

"SEVGİLİM İLE GÖZ GÖZE GELDİM ŞARKIYI UNUTTUM!"

Yarı finaldeyken 3 yıllık ilişkisi olduğunu söyleyen Ertunç, eski sevgilisinin aşırı kıskanç olduğunu ve yarışma döneminde başından geçen bir anısını anlattı. "Siz siz olun, kariyer yapıyorsanız kıskanç bir sevgiliniz olmasın" diyen Ertunç, "Birbirine kattı ortalığı. Murat Boz'un o zamanlar sevgili olduğu Eliz'den bile kıskanmıştı. 'Niye seni o giydiriyor, ben niye giremiyorum o odaya' diye neler döndü. Şarkı söyleyeceğim 'Yaşandı Bitti' diye, sözlerini unuttum ona bakınca! Gözüm ona gitti, böyle kızmış bana bakıyordu. Kızmış neye kızmış? Birine baktım diye kızdı. Neler neler…" açıklamasında bulundu.