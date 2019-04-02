Yasemin Türkcan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DİYARBAKIR KULP belediye başkan adayı olan Yasemin Türkcan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR KULP ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yasemin Türkcan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DİYARBAKIR KULP adayı Yasemin Türkcan kimdir? BTP DİYARBAKIR KULP adayı Yasemin Türkcan yüzde kaç oy aldı?

Yasemin Türkcan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DİYARBAKIR KULP belediye başkan adayı olarak gösterilen Yasemin Türkcan KULP ilçesinde % 0,87 oranında oy almıştır. KULP ilçesinde % 0,87 oranında oy olan Yasemin Türkcan adlı BTP adayı toplamda 154 adet oy sayısına ulaştı.

Yasemin Türkcan Kimdir?

Yasemin Türkcan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP'den Diyarbakır Kulp Belediye Başkan Adayı oldu.

DİYARBAKIR KULP ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.