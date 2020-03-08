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Yasemin usta, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde oturan Yasemin Ozar (44), eşiyle birlikte açtıkları oto lastik tamir dükkanında çalışıyor.

08.03.2020 08:30
Yasemin usta, lastik tamir edip, balans ayarı yapıyor

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde oturan Yasemin Ozar (44), eşiyle birlikte açtıkları oto lastik tamir dükkanında çalışıyor. Lastik söküp, tamir eden, balans ayarı yapan 4 çocuk annesi Ozar, "Çalışan kadın daha özgür olur" dedi.

Yasemin Ozar, 15 yıl önce eşiyle birlikte ilçede açtıkları oto lastik tamir dükkanında çalışarak, aile bütçesine katkı sağlıyor. Her sabah saat 08.00'de dükkanı açan ve 17.00'ye kadar çalışan Ozar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de işinin başında oldu. Lastik tamiri, kaplaması ve bakımı yapan Ozar, balans ayarı da yapıyor. Ozar, dükkanda çırak çalıştırmak yerine kendisi çalışarak eşine yardım ettiğini söyledi. Ozar, "15 yıldır eşimle birlikte lastik tamiri yapıyoruz. Kazandığım para ile çocuklarımın ikisini evlendirdim, ikisini de üniversiteye okumaya gönderdim. İş yerimi sabah açıp, günlük gelen araçların tekerlerini değiştirip, bakımlarını yapıyorum. Ağır iş makinelerinin tekerini değiştirirken eşimden yardım istiyorum. Başta zor oluyordu ancak şimdi ben de müşterilerimiz de alıştık. 'Yasemin usta lastikleri değiştir' diyerek geliyorlar. İlçemizde de son dönemlerde kadın çalışan sayısında artış başladı. Aile bütçesine katkı sağlamak çok güzel" dedi.

'ÇALIŞAN KADIN DAHA ÖZGÜR OLUR'

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Yasemin Ozar, "Bütün kadınların çalışmasını isterim. Ayaklarının üstünde dursunlar. Çalışan kadın daha özgür olur. Kendi parasını kazanır, çocuğunu ona göre okutur ve büyütür" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Felahiye, Sabah, Güncel
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