Yasemin Usta Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇARDAK belediye başkan adayı olan Yasemin Usta isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ ÇARDAK ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yasemin Usta isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ ÇARDAK adayı Yasemin Usta kimdir? BTP DENİZLİ ÇARDAK adayı Yasemin Usta yüzde kaç oy aldı?

Yasemin Usta Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ ÇARDAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Yasemin Usta ÇARDAK ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. ÇARDAK ilçesinde % 0,25 oranında oy olan Yasemin Usta adlı BTP adayı toplamda 15 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ ÇARDAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.