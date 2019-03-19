Yasemin Yalçın: "Her İş Bir Sıfırdır, Sıfır Başlangıcıdır"

Yaşlılık hallerinin hikayesi

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey 12 yıl aradan sonra çıkardıkları tiyatro oyunu "vee Perde" hakkında bilgi verdiler: İlyas İlbey; Oyunu baştan sona uyarladım, oturup yazdım. Tabi ki ki biraz da bizim hikayemiz. Aslında sinema, televizyon taaa Dümbüllü'lerden bu yana gelen oyuncuların hikayesi. Yaşlılık hallerinin hikayesi. Oyunda birbiriyle aynı sahneyi paylaşmış iki komedyeniz.

Yasemin Yalçın; İkili olarak yıllarca sahneye çıkmışlar ve bir tanesinin aksiliği yüzünden ikililerden birisi yalnız kalmış ve sanat hayatına bir daha da devam edememiş hiç iş alamamış, oyunculuk aşkıyla yanıp tutuşan yaşlı bir oyuncunun hikayesi. Sonra bir araya geliyorlar, televizyonda eskileri toplayan bir program üzerine tekrar bunları bir araya getirmeye çalışıyorlar, bir araya gelirken de komedi başlıyor. Oradan da komediyi yakalıyoruz. Aslında tamamen bir dram hikayesi ve sonlarını da belirliyor. Güzel bir hikaye İlyas'ın dediği gibi bize adapte etmeye çalıştı.

Yasemin gizli diktatördür

İkili, Yasemin Yalçın'ın iş ortamında nasıl bir karakteri olduğu konusunu yorumladılar: İlyas İlbey; Yasemin gizli diktatördür. İşini önemser.

Yasemin Yalçın; Romantik bir kadınımdır. Normal hayatımda da hep duygularımla hareket etmişimdir. Hiç bir zaman bunun dışına çıkamadım. Mantıkmış, mantıksızmış... Hiç bir zaman duygularımın dışına çıkamadım, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik duygularımızdır, kalbimizdir. Bunların içi boş olursa zaten ne anlamı kalır insan olmanın. Ben her zaman romantizmden yanayımdır. Ve maneviyattan yanayım, maneviyata çok değer veririm.

Anne misyonunu zaten üzerimde hiç taşıyamadım

Yasemin Yalçın nasıl bir anne olduğunu şu sözlerle tarif etti: Çocuklarımı tamamen sevgiyle büyüttüm. Tamamen bir anne misyonunu zaten üzerimde hiç taşıyamadım. Çalışırken, "yemeklerini yedi mi?" diye ararım sorarım. Her anne gibiyim aslında ama eğlenceli bir anneyimdir. Sıkı kurallarım hiç bir zaman olmamıştır. Hatta ilkokul zamanları kıyamayıp boş ver okulu uyusun dediğim zamanlar da oldu.

Her iş bir sıfırdır, sıfır başlangıcıdır

Emre Saygı "En son oyunları 12 sene önceydi tekrar sahneye çıktığınız da bir heyecan oldu mu?" sorusuna çiftin cevabı: İlyas İlbey; Ben sahneye adım atmadan bir hafta önce heyecan başladı. Yönetmene dedim ki "Hidayet hazır ol, 4 gün sonra şu başlayacak, 2 gün kala şu olacak,1 gün kala öğürmeler başlayacak."dedim. Biliyorum çünkü o heyecan gerçekten bir hafta önceden başlıyor.

Yasemin Yalçın; Her iş bir sıfırdır, sıfır başlangıcıdır. Şu ana kadar 9 oyun oynadım hala o sahneye girinceye kadar o öğürmelerim bende ilk başladığım günden bu yana hala devam ediyor.

İstediğiniz fikri istediğiniz zaman çürütür

Yasemin Yalçın, İlyas İlbey'in oyuncu olmasaymış avukat olabileceğini söyledi: iyi avukat olurmuş. İstediğiniz fikri istediğiniz zaman çürütür bir anda haklıyken haksız duruma düşersiniz. İlyas gerçekten çok zeki bir insan, avukat olabilirmiş bence, ben öyle görüyorum.

Çok şımarmak istedim

İlyas İlbey'in Yasemin Yalçın'a yaptığı son hediyeyi çift keyifle izleyenlerle anlattı: İlyas İlbey; Burası (Yasemin Yalçın sahnesi ) Yasemin Hanım'ın hayaliydi burası.

Yasemin Yalçın; Bana bir gün gelsene aşağıya dedi, herhalde özel bir şey konuşacak dedim. Aşağıya indim "yürü " filan dedi, nereye yürüyoruz, resimlerimi bile görmemişim etrafta, ismimi yazmış oralara onu da görmemişim, sonra "gel buraya" dedi geri çağırdı, "adını görmüyorsun " dedi. Aslında çok şımarmak istedim, çok şımarık birisi hiç bir zaman olmadım. İlyas'a bunu yalnız başımıza gösterseydin bir çığlık atsaydım dedim. Sevincimi de birileri olunca yaşayamadım.

İkili ilişkilerden gerçekten çok rahatsızım

Yasemin Yalçın uzun evliliğin sırrını ve yeni evliliklerin neden kısa sürdüğünü açıkladı: Maalesef artık uzun evlilikler konuşuluyor, oysa kısa evlilikler konuşulmalı. Bizim dönemimizin anneleri babaları bakıyoruz komşularımız, büyüklerimiz hepsi bir yastıkta yaşıyor. Onlar ayrıldığı zaman infial olurdu. Şimdi ayrıldılar mı, olmuyorsa olmasın kardeşim gibi bir algı var. Aslında biz konuşulmamalıyız, kısa evlilikler konuşulmalı. Neden böyle oluyor? Beklentiler, erkeğin kadından, kadının erkekten ne gibi beklentisi var çok şey mi, bekliyorlar sizden yada birlikte olacağınız karşı cins. Bunlar konuşulmalı. Bir türlü istekler bitmiyor ve çok yukarıda istekler. Oysa biz İlyas'la konservatuvarda okurkenbir flört durumumuz vardı okulumuzu bekledik hiç bir şeyimiz yokken evlendik ama hiç bir şeyimiz yokken. Evimizin eşyası yokken evlendik. Herşey beraber olur dedik.Dişle, tırnakla inançla ve her şeyden önemlisi sevgiyle oluştu. Biz hiç bir zaman böyle kendimize ait tiyatromuz olacak diye düşünmedik, ama şimdi hiç bir şekilde hayal bile etmediğimiz yerlerdeyiz. Ama bu çalışarak oldu. Nedir bu beklenti, ben bu şımarıklığı da anlamıyorum kusura bakmasın gençler. Ben bu ikili ilişkilerden gerçekten çok rahatsızım. Çünkü onunla beraber ol git öbürüyle ol, hiç farketmiyordur aslında çünkü derine inmemişsinizdir, o insanda sevecek çok daha farklıklar vardır da belki siz derine inememişsinizdir. Çok yüzeysel ilişkiler kurmuşsunuzdur. Pırlantayla evlenme teklifleri, ay ne saçma. İlyas Bey teklif etti mi, hatırlamıyorum valla biz direk olarak okullarımızı bekleyelim evlenelim gibi cümleler kuruldu.

Gelinliğimi doğru düzgün giyemedim

İlyas İlbey ve Yasemin Yalçın nasıl evlendiklerini açıkladı: İlyas İlbey; İki oyun arası evlendik biz. Matine oynadık, soyunduk, giyindik, sahne de rahmetli sayın Yıldırım Aktuna o zaman Bakırköy Belediye Başkanıydı. O zaman Zeliha Berksoy, Türker İnanoğlu şahitlerimiz oldu, nikahı kıydık. Nikahtan sonra tekrar soyunduk, giyindik kostümlerimizi suareye başladık.

Yasemin Yalçın; Gelinliğimi doğru düzgün giyemedim bile yani, çıkardım hemen geri oyuna girdim. Bak bunu anlatıyoruz güzel bir hatıra olmuş. Düğün salonu da hayatımda hiç sevmediğim bir yerdir.

Kız evinden erkek evine koca bir traktörle gittik

İlyas İlbey, Yasemin Yalçın için yaptığı düğün sürprizini ilk kez Hadi Be'de açıkladı:ilk defa siz duyuyorsunuz kimse bilmiyor. Zaten o görüntüler bir yere sızsa varya başka bir olay olur. Çiftlikte Yasemin Hanım'a sürpriz yaptım. Çiftliğe girerken girişte bekçi evi var, bekçi evini kız evi yaptım, kendi kaldığımız yeri erkek evi yaptım. Yasemin'e çaktırmadan eş dostu topladım. Yasemin Hanım'ı kız evine gönderdik sonra biz geldik kız isteme yaptık, kına geceleri yaptık, gelin almalardan tutunda o bütün ritüelleri o gün orada güzel bir düğün yaptık. O gün kız evinden erkek evine koca bir traktörle gittik. Traktörün arkasına bir römork koyduk onla gelin almaya gittik :)

Kaynak: Bültenler