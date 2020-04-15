Yaşı küçük iki kardeşin bindiği traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu M.C.Ş. (13) yaralandı, kız kardeşi T.Ş. (7) ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karacaali Mahallesi'nde meydana geldi. Anne ve babası tarlada çalışan M.C.Ş., iddiaya göre kız kardeşi T.Ş. ile traktöre bindi. İki kardeş, tütün fidanı hazırlığı yapan ailelerinin yanına giderken, M.C.Ş.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu traktör devrildi. Kazada iki kardeş de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan iki kardeş, ardından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan T.Ş., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen M.C.Ş'nin ise durumunun iyi olduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.