Yaşı Küçük, Kalbi Büyük...10 Yaşındaki Hiranur Lösemili Çocuklar İçin Saçlarını Bağışladı

13 Kasım 2018 Salı 11:27



13 Kasım 2018 Salı 11:27

Yaşı küçük, kalbi büyük...10 yaşındaki Hiranur lösemili çocuklar için saçlarını bağışladı10 yaşındaki Hiranur doğumundan bugüne kadar kestirmediği saçlarını lösemi hastalarına destek olmak için kestirdiMANİSA - Manisa'da yaşayan ilkokul öğrencisi Hiranur Döner, doğumundan bu yana uzattığı saçlarını, lösemi hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Yunusemre ilçesi Muradiye Atatürk Ayser-Kani Çelikel İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Hiranur Döner, öğrenim gördüğü okulda lösemi hastaları için saç bağışı yapıldığını öğrendi. Ailesine danışan Hiranur, doğumundan bu yana kestirmeye kıyamadığı saçlarını lösemi hastaları için kestirmeye karar verdi. Ailesiyle birlikte 'Saçım saçın olsun' projesine destek veren kuaförün yolunu tutan Hiranur, 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. 80 santimetre olan saçının yarısını kestiren Hiranur, kesilen saçını lösemi hastaları için peruk yapılmak üzere bağışladı. Hiranur'u, ailesi Mehmet-Selma Döner çifti de yalnız bırakmadı. Bağış sonrası konuşan Hiranur Döner, "Okulda öğretmenlerimden duydum. Nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. Annem ve babamın fikrini aldım. Aldığımız karar doğrultusunda saçımı kestirmeye karar verdik. Saçımı çöpe atmak yerine, en azından yardımım olur diye düşündüm. Birazcık heyecan yaşadım ama mutluyum" diye konuştu. Baba Mehmet Döner, duyarlı davranışından dolayı kızıyla gurur duyduğunu söyledi. Baba Döner, şöyle devam etti: "Buraya lösemi bağışçısı için geldik. Kızım tavsiye etti. Çok sevindik. Böyle bir kampanyaya katıldığı için gurur duyduk. Daha önce hiç kestirmedi ama böyle bir kampanya duyunca kestirmeye karar verdik. İnşallah bu haberi duyan yardımseverler de böyle bir bağışa ihtiyacı olanlar için yardımda bulunur." Kuaför Arzu Yıldırım ise kanserli hastaları mutlu etmeye aracı olduklarından dolayı büyük sevinç yaşadıklarını kaydetti. Yıldırım, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Eşimle beraber bu iş yerini işletiyoruz. İzmir'de 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek veren arkadaşımız var. Onun için topluyoruz. Orada kanserli hastalarımızı mutlu etmek için peruk yapılıyor. Hiranur'un ailesini de tebrik ediyorum. Böyle bir şeye katkıda bulundukları için. Sonuçta orada hastalara moral oluyor. Bu sevinci paylaşmak bize de nasip oldu. Bu konuda mutluyuz."