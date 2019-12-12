Haberler » 3. Sayfa » Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti - Haberler

Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti

Edirne'de cinsel istismara uğrayan yaşları 18'den küçük üç kız çocuğuna savcılık tarafından istenilen bekaret testini, kızların kabul etmemesi üzerine yapmayan doktor beraat etti.

12.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:38

'de cinsel istismara uğrayan yaşları 18'den küçük 3 kız çocuğuna savcılık tarafından istenilen bekaret testini, kızların kabul etmemesi üzerine yapmayan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 'görevi ihmal' suçundan yargılandığı davada, 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.

BEKARET TESTİ YAPMAMIŞTI

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, 2013 yılında, savcılık tarafından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden gönderilen 'cinsel istismar' mağduru 18 yaşından küçük 3 kız çocuğuna, genital muayene (bekaret testi) yapmadı. Kızların istememesi nedeniyle muayeneleri gerçekleştirmeyen Altun hakkında 'görevi ihmal' suçundan dava açıldı. Yapılan yargılamada Prof. Dr. Gürcan Altun, beraat etti. Ancak kararı, Lüleburgaz Savcılığı itiraz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Dairesi, kararı bozdu.

SUÇ UNSURU OLUŞMADIĞINDAN BERAAT

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın duruşmasında, suçlanan doktor hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayan Prof. Dr. Altun'u mahkeme, 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirdi. Mahkemenin kararını sevinçle karşılayan Prof. Dr. Gürcan Altun kendisine destek için gelenlerle birlikte, Edirne Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

'HASTA ONAMASI GEREKİR'

Hasta kabul etmediği sürece hekim muayenesinin doğru olmadığını söyleyen Altun, "Bize gönderilen insanların muayeneleri, gerek adli gerekçelerle olsun gerek kendilerinin başvurduğu tıbbi nedenler olsun mutlaka kişinin iznine bağlıdır. Yargı yargı mekanizması içerisinde, gönderilen hastanın muayene edilmesi zorunlu gibi bir algı var. Öyle bir şey yok. Hekim olarak hasta muayeneyi kabul etmediği takdirde zorlamak, hastaya ruhsal yönden zarar vermektir. Sonuçta bu ilk yargılanmam değil, suçlu olmadığım bir kez daha ortaya çıktı ve bir kez daha beraat ettim. Yaptığım uygulama, iyi hekimlik uygulaması olarak bir kez daha ortaya çıkmış oldu" dedi.

Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Edirne, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (1)
MERT:Maalesef Türkiye''de insana değer verilmiyor. Suçluya ise bol bol müsamaha gösteriliyor.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:48 Şehid düşen polisin adı kütüphanede yaşatılacak - Haberler
16:42 ASA - Haberler
16:39 İki katlı evin çatısındaki yangın korkuttu - Haberler
16:39 Trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
16:39 Yozgat'ta 50 adet sikke ele geçirildi - Haberler
16:15 Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak - Haberler
16:12 Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk okul yolunda ölü bulundu - Haberler
16:02 Avukatlarla doktorlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Haberler
15:36 Sancaktepe'de veliler ve öğrenciler, okul müdürünü protesto etti - Haberler
15:33 İçişleri Bakanı Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum - Haberler
12.12.2019 16:49:26