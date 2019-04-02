Yasin Haydar Yartaşı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANKIRI ÇERKEŞ belediye başkan adayı olan Yasin Haydar Yartaşı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANKIRI ÇERKEŞ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yasin Haydar Yartaşı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANKIRI ÇERKEŞ adayı Yasin Haydar Yartaşı kimdir? BTP ÇANKIRI ÇERKEŞ adayı Yasin Haydar Yartaşı yüzde kaç oy aldı?

Yasin Haydar Yartaşı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANKIRI ÇERKEŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Yasin Haydar Yartaşı ÇERKEŞ ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. ÇERKEŞ ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Yasin Haydar Yartaşı adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANKIRI ÇERKEŞ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.