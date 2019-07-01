Yasin'le sözleşme yenilendi

TFF 2. Lig ekiplerindeniç transferde Yasin Görkem Arslan ile sözleşme yeniledi.Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşanŞube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "İç transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce iç transferde kalecimiz Şener Özcan, Enes Bayır, Ahmet Hakan Şahin ve Ömer Faruk Çalışkan ile sözleşme yenilemiştik. Dış transferde ise Tahir Babaoğlu ile anlaşmıştık. Bugünde iç transferde Yasin Görkem Arslan ile sözleşme yeniledik. Kendisi hayırlısıyla kulübümüzde 4. sezonunu geçirecek. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görüşme esnasında gerçekten fedakarca davrandı. İnşallah kendisi ile güzel bir sezon daha geçireceğiz. Transfer çalışmalarımız sürüyor. Yakında anlaşma sağladığımız oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşacağız. Ben anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Yasin Görkem Arslan ise, "Öncelikle Kulüp Başkanımız Eşref Güç ile yönetim kurulu üyesi ağabeylerime teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahcup etmeyeceğim. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. İnşallah güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı. - BURSA