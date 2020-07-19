Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın

Survivor yarışmacıları Yasin ve Nisa arasındaki gerilim Twitter üzerinden devam ediyor. Yasin Obuz, paylaşımında Nisa'yı hedef alarak, "Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör" dedi.

Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
19.07.2020 19:02 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:42

Survivor'da umduklarını bulamayan Yasin Obuz ve Nisa Bölükbaşı arasındaki gerilim sona ermiyor. Yarışma sırasında karşı karşıya gelen ikili, bu defa sosyal medyada gündem oldu. Yasin Obuz'un Nisa hakkında, "Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın nankör" ifadesini kullandı. Gelen tepkilerin üzerine paylaşımlarını silen Survivor Yasin, hemen ardından "Mesaj alınmıştır bum" yazdı.

"SANDIN Kİ TÜM ERKEKLERİ ELİNE ALIP OYNATACAKSIN"

Obuz Twitter paylaşımlarında, "Nisa hanım senin gibi nankör ve kindar bir insan hayatımda tanımadım, bir de mızmız. Sandın ki tüm erkekleri eline alıp hepsini oynatacaksın istediğin gibi ama nankörlüğün bedelini eleyerek ödedin. Sercan'la da senin için konuşan bendim olaylar kapansın diye... Bildiklerimi açıklarsam yer yerinden oynar. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Pisliğin tekisin" ifadelerini kullandı.

Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Etiketler: Nisa Bölükbaşı, Twitter, Magazin, Haber
Yorumlar (22)
IRMAK: Yasinden sakın ola yanlışlıkla bir iyilik istemeyin, yada siize iyilik yapmasına izin vermeyin. . . çünkü bu adam her fırsatta bunu size hatırlatır, çıkarları doğrultusunda yaptığı bu iyilik görüntüsü altındaki davranışlarını durup durup yüzünüze vurur. . Ben yaptım, sana bunu yapmıştımisurvivorun ilk ayı balık tuttum ben yaptım ben ben ben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ığğğğ iğrendim bu adamdan ve her yaptığı hareketten. . . aklı fikri gündemde kalmak. . .
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AZERBAYCAN: Basdan sonuna kadar Baris ve Parvizi destekledik amma yasin cok hakli nisa kendi sercana umut verdi ve sercani oyuna getirdi yasin cok konusuyordu amma cok saf adamdi nisa kurnaz yasinin az olmasini herkes diyordu diye o da bu seyi kullaniyordu amma nisa ni hic sevmezdim acun abi gerek ilk baslarda gondererdi nisani en dogal oyuncu berkant elif baris parviz idi survivordA
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ADALET VERENNN: yasin seni severdim ama bu olmadııı
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