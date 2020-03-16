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Yasin Öztekin: Bu Ligte Kolay Maç Yok, Bunu Biliyoruz

Sivasspor'un başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yasin Öztekin ligde her maçın zor olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını söyledi.

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Sivasspor 'un başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yasin Öztekin ligde her maçın zor olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını söyledi. Yasin Öztekin: Bu Ligte Kolay Maç Yok, Bunu Biliyoruz

Kaynak: Dugout

Etiketler : Yasin Öztekin, Sivasspor, Spor

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