Yasin Öztekin: Bu Ligte Kolay Maç Yok, Bunu Biliyoruz
Sivasspor'un başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yasin Öztekin ligde her maçın zor olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını söyledi.
16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Sivasspor 'un başarılı kanat oyuncusu Yasin Öztekin, Süper Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yasin Öztekin ligde her maçın zor olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını söyledi.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Yasin Öztekin, Sivasspor, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Spor
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Spor
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Spor
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Spor
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Spor
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Spor
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Spor
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu