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Yasin Öztekin'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Sivassporlu oyuncu Yasin Öztekin, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:25
Yasin Öztekin'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Sivassporlu oyuncu Yasin Öztekin, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Başarılı futbolcu Yasin Öztekin, Galatasaray 'da oynadığı dönemde hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Öztekin, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Sevgili hocama, Abdurrahim Ağabey'e ve bu virüse yakalanan herkese çok geçmiş olsun. Bunun üstesinden hep beraber geleceğin inşallah."

Öztekin paylaşımın sonunda ise #EvdekalTürkiye etiketi yazdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler : Yasin Öztekin, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

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