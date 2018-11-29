Yaşının 3 Katı Kesinleşmiş Hapis Cezası Var

Eskişehir'de, hakkında çeşitli suçlardan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında çok sayıda suçtan arama kaydı bulunan C.Y'nin, Eskişehir-Ankara kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda çalıntı motosiklete benzin aldığı bilgisine ulaştı.
Olay yerine gelen polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan C.Y, kısa süreli kovalamacanın ardından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan ve hakkında çeşitli suçlardan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y'nin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:04