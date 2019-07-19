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Yasir Subaşı çalışmalara başladı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3.gününde takıma katılarak çalışmalara başladı.

19.07.2019 09:53 Yasir Subaşı çalışmalara başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Karahan Yasir Subaşı Avusturya kampının 3.gününde takıma katılarak çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Avusturya kampı devam ediyor. 1.etap kampını Kayseri'de tamamlayan ve ardından Avusturya'ya giden Sarı-Kırmızılılar vizesi 3 gün geç çıkan yeni transfer Karahan Yasir Subaşı kampa gecikmeli katıldı. Vizesi halledilen ve Avusturya kampının üçüncü günü takıma katılan Karahan Yasir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlardaki isteği ve hırsı ile dikkat çeken Yasir Subaşı gözünü formaya dikti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Avusturya, Subaşı, Spor

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