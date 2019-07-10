10.07.2019 14:02
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Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe'de

Yasir Subaşı yeniden Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Kulübü, altyapısından yetiştirdiği ve geçen sezon Ümraniyespor'a gönderdiği Yasir Subaşı'nı yeniden kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yasir Subaşı, geçen sezon Ümraniyespor'da 14'ü lig, 10'u Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 24 karşılaşmada forma giydi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Subaşı, Spor

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