Yaşlandıkça neden küçülüyoruz?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, "Yaşlandıkça neden küçüldüğümüz konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.



Kötü duruşun zayıf duruşun olgun yetişkinlerin ortalama boylarını 1 inç (2.5 cm) azalttığını belirten Prof. Dr. Turan Uslu, "Osteoporoz (kemik erimesi), Kıkırdak hasarı- özellikle ayak bileği, diz ve kalça eklemlerimizde. Spinal disklerin baskı altında kalması- sırtımızdaki omurlar, uzun yıllar boyunca aşağı inen yerçekimi nedeniyle omurganın sıkıştırılmasından dolayı boyumuzun büyük bir kısmını oluşturur" dedi.



Prof. Dr. Turan Uslu, çekmeyi en aza indirmek için ne yapılabileceği konusunda ise şunları söyledi; "Omurgamız hareketli 24 adet omur ve 23 adet omurlar arası diskten oluşur. Bu disklerin temel amacı omurgamızdaki esnekliğe izin vermektir, aksi takdirde vücudumuz kaskatı olurdu. Diskler ayrıca örneğin yürürken vücudumuzdaki şokları emer. Bu nedenlerden dolayı diskler yumuşak ve süngerimsidir. Maalesef yaşlandıkça boyumuz azalıyor, esnekliğimiz azalıyor ve disklerin kalınlığı azalıyor.



Araştırmalar,% 25'imizin 40 yaşından önce bir tür dejeneratif disk hastalığından muztarip olduğunu göstermiştir. Bu durum insanlarda boy kaybının birincil nedenidir. Bu endişe verici olabilir ancak boyunuza etkisini önlemek veya en aza indirgemek için yapabileceğiniz şeyler vardır.



Germe egzersizlerini de içeren düşük yoğunluklu egzersizler, kıkırdak ve omurlar arasındaki disklere kan akışını uyarabilir. Yoga en iyi örnektir.



Diyet ve takviye açısından uzun süreli glukozamin ve kondroitin sülfat alınımının, özellikle takviyenin yaşamda erken bir aşamada alınması durumunda, disk dejenerasyonunu engellediği bulunmuştur. Diğer önemli bir faktör de daima hidrate kalmaktır. Erkekler ve kadınlar günde en az 1,6-2 litre su içmeli, daha fazla egzersiz yapmalılar. Su, sadece vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda omurlar arasında bulunan disklerin esnekliğini de kısmen de olsa koruyacaktır.



Biz kliniğimizde dejeneratif omurga hastalığı, duruş bozuklukları olan hastalara kişiye özel omurga destek aparatları veriyoruz, bu hastalarımızda boy kaybının önüne geçiyoruz en azından yavaşlatıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA