17.07.2019 12:17
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Yaşlandırma akımına uyan Özge Ulusoy geçmişe gitmeyi tercih etti

Son günlerde ünlüler arasında akım haline gelen yaşlandırma efekti trendine ünlü manken Özge Ulusoy da dahil oldu. Ulusoy, diğe ünlülerin aksine geçmişe giderek gençleştirme efektiyle ters köşe yaptı.

Sosyal medyada hızla yayılan yaşlandırma efekti akımına dahil olan ünlü isimler, yaşlanmış fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaşıyor. Son olarak akıma dahil olan çok konuşulan isim Özge Ulusoy, diğer ünlülerin tam tersine gitti.

"BEN ŞAHSEN GENÇLEŞTİRMEYİ TERCİH ETTİM"

Aralarında Cem Yılmaz, Murat Boz, Şahan Gökbakar, Engin Öztürk'ün de bulunduğu birçok isim bu uygulamayla takipçilerini yıllar sonrasına götürürken Ulusoy, geçmişi tercih ederek "Ben şahsen gençleştirme tercih ettim" notuyla fotoğrafını paylaştı.

İLTİFAT YAĞDIRDILAR

Efekti yüzüne uygulayan ünlü mankenin takipçileri şimdiki halinden çok da farklı olmadığını söyleyerek Ulusoy'a iltifat yağdırdı.

Yaşlandırma akımına uyan Özge Ulusoy geçmişe gitmeyi tercih etti
Özge Ulusoy, Instagram, Manken, ulusoy, Magazin

YORUMLAR (6)
HÜSAMETTİN: sen şimdi bırak onu bunuda ekonomide durumlar nasıl hani siyaset ekonomi bakanı falan :)))
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ŞAHİN: ÖZGE ULUSOY DİYOR Kİ . . . BAKIN FOTOSHOP YAPTIM , SİLİKONUM VAR , BOTOKSUM VAR. . . DUDAKLARIMDA DOLGU VAR, , YANAKLARIMI YAPTIRDIM . , KAŞLARIM YAPILI , KAZ AYAKLARIMI YOK ETTİM. . . . . BOL MAKYAJ . . . . . . BAŞKA HİÇBİR ŞEY YOK. . . . . . . . .
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123: sen gençleştirsende zaman seni yaşlandıracak
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MERHABA BEN: bakın burası şokomelli
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12345: BERATA Bİ SORSANA DOLAR YÜKSELİR Mİ ONA GÖRE SATIN ALICAM
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EDA: senin estetiksiz gençlik hallerini de biliyoruz
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