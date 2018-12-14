Yaşları 18'den Küçük Olan 3 Hırsız Tutuklandı

Sakarya
'nın iki farklı ilçesinde motosiklet, bisiklet ve iş yeri hırsızlığı yapan ve yaşları 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı
ve Serdivan
ilçelerinde farklı zamanlarda motosiklet, bisiklet ve iş yerinden hırsızlık yapıldı. İş yeri sahiplerinin durumunun bildirmesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Titizlikle çalışan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri hırsızları tespit etti. Yaşları 18 yaşından küçük olan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
14 Aralık 2018 Cuma 10:13