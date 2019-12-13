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Yaşları küçük yürekleri büyük çocuklardan yardım kampanyasına destek geldi

Geçtiğimiz günlerde Düzce ili Akçakoca ilçesi ana okullarını ziyaret eden Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, okul yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Umut Işığı birimine gerekli olan ve ihtiyaç sahiplerinin talep ettiği yardımlar konusunda...

13.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:42Yaşları küçük yürekleri büyük çocuklardan yardım kampanyasına destek geldi
Geçtiğimiz günlerde ili ilçesi ana okullarını ziyaret eden Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz, okul yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde Umut Işığı birimine gerekli olan ve ihtiyaç sahiplerinin talep ettiği yardımlar konusunda istişarelerde bulunmuştu. Bu görüşme sonrası Birsen Güçlü Anaokulu sosyal yardım projesi başlattı.

Paylaşma bilincini öğrencilere aşılamak isteyen Birsen Güçlü Anaokulu yöneticileri ve öğretmenleri, başlattıkları sosyal yardım projesi kapsamında minik öğrencilerinden evlerinde kullanmadıkları kıyafet, ayakkabı gibi malzemeleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalarını istediler. Yaşları küçük, yürekleri büyük öğrenciler sosyal sorumluluk projesi olarak velileriyle birlikte hazırlamış oldukları kendilerine küçük gelen kıyafetleri ve ayakkabıları paketleyerek, okullarına gelen Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi koordinatörü Nursen Yanmaz'a ve ekibine teslim ettiler. Öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür eden Yanmaz "Güzel kalbinize şimdiden paylaşma bilincini yerleştirdiğiniz için hepinizi kutluyorum, bu yaştaki çocukların yardım etme duygusuna sahip olmasından dolayı çok mutluyuz" diye ifade etti. - DÜZCE

Akçakoca, Düzce, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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