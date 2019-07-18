18.07.2019 09:51
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Yaşlı adam 13 gündür kayıp

Yaşlı adam 13 gündür kayıp

Mersin'in Silifke ilçesinde oğlunun yazlığından ayrılan yaşlı adamdan 13 gündür haber alınamıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde oğlunun yazlığından ayrılan yaşlı adamdan 13 gündür haber alınamıyor.

Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu Mahallesi'nde, 6 Temmuz Cumartesi günü oğlunun yazlığından ayrılan 85 yaşındaki Abdullah Burnukel'den 13 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamın yakınları gören ya da yerini bilenlerin insanlık adına polise ya da jandarmaya haber vermesini istedi.

Babasını bir türlü bulamadığını anlatan Sadık Burnukel, "Kaybolduktan sonra aramadığımız yer kalmadı. Her yere fotoğraflarını yapıştırdık ama babamdan haber alamıyoruz. Babamın yerini bilen ya da görenlerin polise, jandarmaya ya da 0 543 5354717 numaralı telefonu arayarak bize haber vermelerini istiyoruz" dedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Silifke, Mersin, 3. Sayfa

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