Yaşlı adam av tüfeğiyle intihar etti

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası İsmail Türkmen (80), av tüfeğiyle kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Çırpılar köyünde meydana geldi. İsmail Türkmen'in yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine yakınları eve gitti. Türkmen'i baş ucunda tüfekle kanlar içerisinde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede ilk belirlemeye göre Türkmen'in kendisini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdiği belirlendi.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.